À l’occasion du dixième anni­ver­saire de son académie à Majorque, Rafael Nadal orga­ni­sera le samedi 3 octobre prochain série de matchs d’exhibition, « aux côtés de grands noms du tennis ».

On connaît déjà l’un d’entre eux, il s’agira de l’ex‐numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, Andy Murray.

L’homme aux 14 Roland‐Garros s’est mis en scène en train d’en­voyer un message vocal à son ancien rival.

« Salut Andy, comment ça va ? Je ne t’ai pas appelé parce que je suis sûr que tu es en train de jouer au golf et je ne voulais pas te déranger. Mais bon, on fête le 10e anni­ver­saire de l’aca­démie ici à Majorque. Ça aura lieu le 3 octobre et je me suis dit que tu pour­rais peut‐être venir. On pour­rait peut‐être disputer une partie de golf avant la fête. Je sais que tu t’es beau­coup entraîné, presque comme un pro. Je ne pratique pas autant que toi, mais je pense pouvoir être compé­titif, donc on pour­rait peut‐être faire une belle partie. Et ensuite, tu pour­rais peut‐être venir avec quelques‐uns de tes amis, et moi je vien­drai avec certains des miens, pour orga­niser une compé­ti­tion par équipes ici à l’aca­démie afin de fêter ce 10e anni­ver­saire – tu es d’ailleurs venu t’en­traîner ici à plusieurs reprises. Dis‐moi ce que tu en penses. Si tu peux venir, ce serait fantas­tique pour tout le monde ici à l’aca­démie de te revoir. J’espère que tu vas bien, mon ami, et à bientôt. »

Filmé sur l’un des courts de son académie mardi, Rafael Nadal est apparu tout parti­cu­liè­re­ment affuté !

Un événe­ment qui devrait ravir tous les fans de tennis.