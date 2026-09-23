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Rafael Nadal à Andy Murray : « Je sais que tu t’es beau­coup entraîné, presque comme un pro. Je ne pratique pas autant que toi, mais je pense pouvoir être compétitif »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion du dixième anni­ver­saire de son académie à Majorque, Rafael Nadal orga­ni­sera le samedi 3 octobre prochain série de matchs d’exhibition, « aux côtés de grands noms du tennis ».

On connaît déjà l’un d’entre eux, il s’agira de l’ex‐numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, Andy Murray. 

L’homme aux 14 Roland‐Garros s’est mis en scène en train d’en­voyer un message vocal à son ancien rival. 

« Salut Andy, comment ça va ? Je ne t’ai pas appelé parce que je suis sûr que tu es en train de jouer au golf et je ne voulais pas te déranger. Mais bon, on fête le 10e anni­ver­saire de l’aca­démie ici à Majorque. Ça aura lieu le 3 octobre et je me suis dit que tu pour­rais peut‐être venir. On pour­rait peut‐être disputer une partie de golf avant la fête. Je sais que tu t’es beau­coup entraîné, presque comme un pro. Je ne pratique pas autant que toi, mais je pense pouvoir être compé­titif, donc on pour­rait peut‐être faire une belle partie. Et ensuite, tu pour­rais peut‐être venir avec quelques‐uns de tes amis, et moi je vien­drai avec certains des miens, pour orga­niser une compé­ti­tion par équipes ici à l’aca­démie afin de fêter ce 10e anni­ver­saire – tu es d’ailleurs venu t’en­traîner ici à plusieurs reprises. Dis‐moi ce que tu en penses. Si tu peux venir, ce serait fantas­tique pour tout le monde ici à l’aca­démie de te revoir. J’espère que tu vas bien, mon ami, et à bientôt. »

Filmé sur l’un des courts de son académie mardi, Rafael Nadal est apparu tout parti­cu­liè­re­ment affuté !

Un événe­ment qui devrait ravir tous les fans de tennis. 

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 12:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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