À l’occasion du dixième anniversaire de son académie à Majorque, Rafael Nadal organisera le samedi 3 octobre prochain série de matchs d’exhibition, « aux côtés de grands noms du tennis ».
On connaît déjà l’un d’entre eux, il s’agira de l’ex‐numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, Andy Murray.
L’homme aux 14 Roland‐Garros s’est mis en scène en train d’envoyer un message vocal à son ancien rival.
« Salut Andy, comment ça va ? Je ne t’ai pas appelé parce que je suis sûr que tu es en train de jouer au golf et je ne voulais pas te déranger. Mais bon, on fête le 10e anniversaire de l’académie ici à Majorque. Ça aura lieu le 3 octobre et je me suis dit que tu pourrais peut‐être venir. On pourrait peut‐être disputer une partie de golf avant la fête. Je sais que tu t’es beaucoup entraîné, presque comme un pro. Je ne pratique pas autant que toi, mais je pense pouvoir être compétitif, donc on pourrait peut‐être faire une belle partie. Et ensuite, tu pourrais peut‐être venir avec quelques‐uns de tes amis, et moi je viendrai avec certains des miens, pour organiser une compétition par équipes ici à l’académie afin de fêter ce 10e anniversaire – tu es d’ailleurs venu t’entraîner ici à plusieurs reprises. Dis‐moi ce que tu en penses. Si tu peux venir, ce serait fantastique pour tout le monde ici à l’académie de te revoir. J’espère que tu vas bien, mon ami, et à bientôt. »
📞 Hi, @andy_murray…— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2026
See you on October 3rd at the @rnadalacademy ! pic.twitter.com/Uw6F7Kz06U
Filmé sur l’un des courts de son académie mardi, Rafael Nadal est apparu tout particulièrement affuté !
Un événement qui devrait ravir tous les fans de tennis.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 12:54