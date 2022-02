Si l’an­nonce était passée un peu inaperçue le 20 janvier dernier alors que Rafael Nadal s’ap­prê­tait à disputer le troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Karen Khachanov, elle est désor­mais bien officielle.

18 jours exac­te­ment après son 21e titre du Grand Chelem remporté à l’Open d’Australie, le Majorquin est bel et bien arrivé au Mexique pour disputer l’ATP 500 d’Acapulco sur lequel il ne sera « que » la quatrième tête de série étant donné que Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas seront égale­ment de la partie. Et ce n’est pas tout, puisque Matteo Berrettini, Cameron Norrie ou encore Grigor Dimitrov complè­te­ront un tableau déjà bien garni. On a déjà hâte !