De passage en confé­rence de presse ce vendredi à l’oc­ca­sion de la journée des médias à deux jours de son entrée en lice sur le Masters de Turin, Rafael Nadal est revenu sur sa défaite face à Tommy Paul, au deuxième tour du Masters 1000 de Paris la semaine dernière (6−3, 6–7(4), 1–6). Et l’Espagnol a notam­ment révélé qu’il avait vomi à la fin de l’ul­time manche à cause d’un souci à l’estomac.

« La vérité est que je n’avais pas fait de compé­ti­tion depuis long­temps et que j’avais un petit problème à l’es­tomac, rien de plus. J’ai été pris de vomis­se­ments à la fin du troi­sième set, j’avais mal au ventre, rien de plus. C’est pour­quoi je n’ai rien dit non plus. Il n’y avait pas de place pour ça et je vais bien. Une mauvaise journée et puis retour à l’entraînement. »