Rafael Nadal était l’in­vité du podcast d’Andy Roddick où il a pris le temps de s’ex­primer sur de nombreux sujets.

Et après avoir évoqué sa riva­lité avec Roger Federer et Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros est revenu sur le moment où il a décidé de tirer un trait défi­nitif sur son immense carrière.

« Après mon opéra­tion de la hanche (en juin 2023), j’ai essayé de reprendre, les choses se sont dérou­lées plus ou moins bien, mais la récu­pé­ra­tion a ensuite pris six à sept mois. Quand je suis revenu sur les courts pour m’entraîner, je me sentais bien, mais je sentais que je ne pouvais plus appuyer comme avant, j’étais limité dans mes mouve­ments. Je me suis donné une période d’adaptation pour voir comment tout allait évoluer. En termes de tennis, je sentais que j’étais compé­titif, je n’avais pas l’impression d’avoir perdu en puis­sance de frappe. Cette période a été très diffi­cile, mais je me suis battu. Je sentais que j’étais capable de rejouer à un niveau compé­titif, mais je n’étais plus capable de me déplacer sur le court aussi bien qu’avant. Après les Jeux Olympiques de Paris, je suis rentré chez moi et je me suis dit que c’était terminé. Cela n’avait plus aucun sens de jouer, je ne me sentais pas en posi­tion de revenir à mon meilleur niveau avec tous ces problèmes physiques. »