Rafael Nadal est un grand fan de sport automobile et était présent hier, dimanche, au Grand Prix d’Espagne.
Interrogé en marge de la course au sujet des nombreuses blessures qui touchent le circuit professionnel, et notamment celles de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’Espagnol a expliqué qu’il était presque inévitable de voir le corps réagir face à un tel niveau d’exigence physique. Pour lui, l’essentiel est surtout de parvenir à anticiper au mieux ces problèmes.
« Je pense que c’est normal, étant donné le haut niveau d’exigence physique auquel sont soumis les athlètes professionnels. Après deux ou trois ans d’efforts physiques aussi intenses, des blessures peuvent survenir ; il faut les anticiper. Nous verrons comment ils évoluent tous les deux, mais il me semble qu’ils vont très bien » a déclaré Rafael Nadal.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 11:57