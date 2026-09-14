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Rafael Nadal, à propos des bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « Étant donné le haut niveau d’exigence physique que subissent les athlètes profes­sion­nels, je pense que c’est normal »

Par
Antoine Touchard
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Rafael Nadal est un grand fan de sport auto­mo­bile et était présent hier, dimanche, au Grand Prix d’Espagne.

Interrogé en marge de la course au sujet des nombreuses bles­sures qui touchent le circuit profes­sionnel, et notam­ment celles de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’Espagnol a expliqué qu’il était presque inévi­table de voir le corps réagir face à un tel niveau d’exigence physique. Pour lui, l’essentiel est surtout de parvenir à anti­ciper au mieux ces problèmes.

« Je pense que c’est normal, étant donné le haut niveau d’exigence physique auquel sont soumis les athlètes profes­sion­nels. Après deux ou trois ans d’efforts physiques aussi intenses, des bles­sures peuvent survenir ; il faut les anti­ciper. Nous verrons comment ils évoluent tous les deux, mais il me semble qu’ils vont très bien » a déclaré Rafael Nadal. 

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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