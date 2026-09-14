Rafael Nadal est un grand fan de sport auto­mo­bile et était présent hier, dimanche, au Grand Prix d’Espagne.

Interrogé en marge de la course au sujet des nombreuses bles­sures qui touchent le circuit profes­sionnel, et notam­ment celles de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’Espagnol a expliqué qu’il était presque inévi­table de voir le corps réagir face à un tel niveau d’exigence physique. Pour lui, l’essentiel est surtout de parvenir à anti­ciper au mieux ces problèmes.

🗣️ Rafa Nadal, sobre los problemas físicos que han asolado tanto a Carlos Alcaraz como a Jannik Sinner a lo largo de la tempo­rada :



« Creo que es normal, dado el alto nivel de exigencia física que tienen los atletas profe­sio­nales. Después de dos o tres años de un esfuerzo físico… pic.twitter.com/foV94xoBCq — Hoqai Post 🎾 (@HoqaiPost) September 13, 2026

« Je pense que c’est normal, étant donné le haut niveau d’exigence physique auquel sont soumis les athlètes profes­sion­nels. Après deux ou trois ans d’efforts physiques aussi intenses, des bles­sures peuvent survenir ; il faut les anti­ciper. Nous verrons comment ils évoluent tous les deux, mais il me semble qu’ils vont très bien » a déclaré Rafael Nadal.