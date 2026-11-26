Il y a quelques semaines, Rafael Nadal a rejoint le conseil d’administration de son club de cœur, le Real Madrid.

Deux ans après avoir mis un terme à son immense carrière de joueur de tennis, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été accueilli comme il se doit au sein du club euro­péen le plus titré de l’histoire.

« Son arrivée est plus que celle d’une figure extra­or­di­naire ; c’est l’une des plus grandes légendes qui souhaite partager son avenir avec nous », a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Perez, dans des propos relayés par La Razon.

Et on peut déjà imaginer Rafa occuper le plus haut poste à Madrid dans quelques années…