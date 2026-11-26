Il y a quelques semaines, Rafael Nadal a rejoint le conseil d’administration de son club de cœur, le Real Madrid.
Deux ans après avoir mis un terme à son immense carrière de joueur de tennis, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été accueilli comme il se doit au sein du club européen le plus titré de l’histoire.
« Son arrivée est plus que celle d’une figure extraordinaire ; c’est l’une des plus grandes légendes qui souhaite partager son avenir avec nous », a déclaré le président du Real Madrid, Florentino Perez, dans des propos relayés par La Razon.
Et on peut déjà imaginer Rafa occuper le plus haut poste à Madrid dans quelques années…
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.