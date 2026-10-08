À l’occasion des 10 ans de son académie à Majorque, Rafael Nadal a organisé samedi dernier un tournoi d’exhibition en compagnie d’Andy Murray, Carlos Moya, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer, Richard Gasquet et Fabio Fognini.
L’homme aux 14 Roland‐Garros en a donc profité pour faire son retour sur les courts même si le tennis ne lui a visiblement pas trop manqué depuis sa retraite en novembre 2024.
« Je crois que j’ai eu un bon équilibre mental tout au long de ma carrière, c’est une réalité. Cela ne m’enlève pas le fait que… quand la douleur quotidienne ne te laisse pas tranquille, cela finit par affecter le caractère, c’est une réalité. Bon, cela fait un an et demi plus ou moins que j’ai peu de douleur au quotidien. C’est vrai que j’ai dû me faire opérer, j’ai dû me faire poser une prothèse à la main. Ce n’est pas agréable, mais bon, c’est quelque chose que je devais faire. Mais ce sont les douleurs récurrentes que j’avais qui ont disparu de manière très importante, et cela a un grand effet positif sur l’état d’esprit. Je crois que l’humeur avec laquelle on vit s’améliore sans aucun doute, et on est plus capable de profiter davantage de la vie quand on a moins de problèmes. Ça a été très important », a confié l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 13:35