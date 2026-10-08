À l’oc­ca­sion des 10 ans de son académie à Majorque, Rafael Nadal a orga­nisé samedi dernier un tournoi d’ex­hi­bi­tion en compa­gnie d’Andy Murray, Carlos Moya, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer, Richard Gasquet et Fabio Fognini.

L’homme aux 14 Roland‐Garros en a donc profité pour faire son retour sur les courts même si le tennis ne lui a visi­ble­ment pas trop manqué depuis sa retraite en novembre 2024.

« Je crois que j’ai eu un bon équi­libre mental tout au long de ma carrière, c’est une réalité. Cela ne m’en­lève pas le fait que… quand la douleur quoti­dienne ne te laisse pas tran­quille, cela finit par affecter le carac­tère, c’est une réalité. Bon, cela fait un an et demi plus ou moins que j’ai peu de douleur au quoti­dien. C’est vrai que j’ai dû me faire opérer, j’ai dû me faire poser une prothèse à la main. Ce n’est pas agréable, mais bon, c’est quelque chose que je devais faire. Mais ce sont les douleurs récur­rentes que j’avais qui ont disparu de manière très impor­tante, et cela a un grand effet positif sur l’état d’es­prit. Je crois que l’hu­meur avec laquelle on vit s’amé­liore sans aucun doute, et on est plus capable de profiter davan­tage de la vie quand on a moins de problèmes. Ça a été très impor­tant », a confié l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.