Le pilote de moto espa­gnol, Marc Marquez, ayant annoncé ce vendredi sa retraite à l’issue de cette saison 2026, quelques jours après être devenu une huitième fois cham­pion du monde de moto GP, Carlos Alcaraz a déjà rendu un bel hommage à son compa­triote.

Et c’est désor­mais au tour de Rafael Nadal d’adresser un beau message sur les réseaux sociaux à l’une des légendes du sport.

Qué pena que haya llegado este día, @marcmarquez93…



Enhorabuena por esos 10 títulos de @MotoGP, pero sobre todo por la manera en la que los has conse­guido. Siempre he admi­rado tu capa­cidad de luchar y de sobre­po­nerte a los momentos más difí­ciles.



Ha sido un privi­legio poder… pic.twitter.com/7H5bOx9sjq — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 29, 2026

« Quel dommage que ce jour soit arrivé… Félicitations pour ces titres de Moto GP, mais surtout pour la manière dont tu les as remportés. J’ai toujours admiré ta capa­cité à te battre et à surmonter les moments les plus diffi­ciles. Ce fut un privi­lège de pouvoir suivre ta carrière. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette nouvelle étape. Je t’embrasse très fort, mon ami ! »