Rafael Nadal faisait son retour sur un court de tennis hier afin de célébrer les 10 ans de sa prestigieuse académie.
Bien que la bonne ambiance soit au beau fixe, Rafa, compétiteur qu’il est, tenait à remporter cette exhibition chez lui, à Manacor.
Au micro d’Àlex Corretja après le tournoi, Rafael Nadal n’a pas manqué de répondre avec humour aux questions de son compatriote :
« C’est une journée vraiment unique… surtout vu la façon dont je me sens !Au‐delà de ça, c’est une très belle journée, notamment grâce à toutes les personnes qui ont tenu à se joindre à nous pour cette journée si spéciale. Cette académie a ouvert ses portes il y a 10 ans, mais en réalité, elle a vu le jour bien avant cela, portée par un immense enthousiasme. »
Reste à savoir si l’on retrouvera la légende Espagnol plus régulièrement sur un court de tennis ces prochaines années, lui qui ai désormais retraité depuis deux ans.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 10:10