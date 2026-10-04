Rafael Nadal faisait son retour sur un court de tennis hier afin de célé­brer les 10 ans de sa pres­ti­gieuse académie.

Bien que la bonne ambiance soit au beau fixe, Rafa, compé­ti­teur qu’il est, tenait à remporter cette exhi­bi­tion chez lui, à Manacor.

Au micro d’Àlex Corretja après le tournoi, Rafael Nadal n’a pas manqué de répondre avec humour aux ques­tions de son compatriote :

« C’est une journée vrai­ment unique… surtout vu la façon dont je me sens !Au‐delà de ça, c’est une très belle journée, notam­ment grâce à toutes les personnes qui ont tenu à se joindre à nous pour cette journée si spéciale. Cette académie a ouvert ses portes il y a 10 ans, mais en réalité, elle a vu le jour bien avant cela, portée par un immense enthousiasme. »

Reste à savoir si l’on retrou­vera la légende Espagnol plus régu­liè­re­ment sur un court de tennis ces prochaines années, lui qui ai désor­mais retraité depuis deux ans.