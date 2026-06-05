Lors d’une émission en plateau, Rafael est revenu sur sa série sur Netflix et le pourquoi il a accepté cette « aventure ».
« J’avais des doutes. Pour être honnête, j’ai refusé à plusieurs reprises avant d’accepter ce projet. Ce qui m’inquiétait le plus, ce n’était pas moi, mais de contrarier mes proches, ma famille et mon équipe, car ce genre de projet implique aussi d’empiéter sur leur intimité. J’ai l’habitude de travailler devant les caméras, mais pour mon entourage, c’était une situation complètement différente et cela m’inquiétait beaucoup. Au début, c’était un défi, car on se retrouve soudainement avec des caméras dans des endroits où personne ne va d’habitude. On ouvre les portes de sa maison, on montre son processus de travail et on partage des aspects très privés de sa vie, donc c’est compliqué au départ. Mais l’équipe était formidable et, petit à petit, on s’y est tous habitués. Au fil des semaines, tout est devenu beaucoup plus naturel. Je pense qu’au final, ça a été une bonne expérience et je suis vraiment content de l’avoir faite »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 11:11