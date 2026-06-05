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Rafael Nadal au sujet de son doc sur Netflix : « C’était un défi, car on se retrouve soudai­ne­ment avec des caméras dans des endroits où personne ne va d’ha­bi­tude. On ouvre les portes de sa maison, on montre son processus de travail et on partage des aspects très privés de sa vie, donc c’est compliqué au départ »

Par
Laurent Trupiano
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Lors d’une émis­sion en plateau, Rafael est revenu sur sa série sur Netflix et le pour­quoi il a accepté cette « aventure ».

« J’avais des doutes. Pour être honnête, j’ai refusé à plusieurs reprises avant d’ac­cepter ce projet. Ce qui m’in­quié­tait le plus, ce n’était pas moi, mais de contra­rier mes proches, ma famille et mon équipe, car ce genre de projet implique aussi d’empiéter sur leur inti­mité. J’ai l’ha­bi­tude de travailler devant les caméras, mais pour mon entou­rage, c’était une situa­tion complè­te­ment diffé­rente et cela m’in­quié­tait beau­coup. Au début, c’était un défi, car on se retrouve soudai­ne­ment avec des caméras dans des endroits où personne ne va d’ha­bi­tude. On ouvre les portes de sa maison, on montre son processus de travail et on partage des aspects très privés de sa vie, donc c’est compliqué au départ. Mais l’équipe était formi­dable et, petit à petit, on s’y est tous habi­tués. Au fil des semaines, tout est devenu beau­coup plus naturel. Je pense qu’au final, ça a été une bonne expé­rience et je suis vrai­ment content de l’avoir faite »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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