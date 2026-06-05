Lors d’une émis­sion en plateau, Rafael est revenu sur sa série sur Netflix et le pour­quoi il a accepté cette « aventure ».

« J’avais des doutes. Pour être honnête, j’ai refusé à plusieurs reprises avant d’ac­cepter ce projet. Ce qui m’in­quié­tait le plus, ce n’était pas moi, mais de contra­rier mes proches, ma famille et mon équipe, car ce genre de projet implique aussi d’empiéter sur leur inti­mité. J’ai l’ha­bi­tude de travailler devant les caméras, mais pour mon entou­rage, c’était une situa­tion complè­te­ment diffé­rente et cela m’in­quié­tait beau­coup. Au début, c’était un défi, car on se retrouve soudai­ne­ment avec des caméras dans des endroits où personne ne va d’ha­bi­tude. On ouvre les portes de sa maison, on montre son processus de travail et on partage des aspects très privés de sa vie, donc c’est compliqué au départ. Mais l’équipe était formi­dable et, petit à petit, on s’y est tous habi­tués. Au fil des semaines, tout est devenu beau­coup plus naturel. Je pense qu’au final, ça a été une bonne expé­rience et je suis vrai­ment content de l’avoir faite »