Interrogé par Arabnews, Rafael Nadal a abordé le sujet « épineux » de devenir un jour entrai­neur. Comme à son habi­tude l’Espagnol ne dit pas non mais il ne dit pas oui non plus, une façon d’en­tre­tenir le mystère.

« Il ne faut jamais dire jamais. Aujourd’hui, il est trop tôt pour penser à ce genre de choses. Je dois juste orga­niser ma vie. Pour l’instant, je ne me vois pas dans un projet comme celui‐ci, mais je ne sais pas à quoi ma vie va ressem­bler dans un, deux ou trois ans »