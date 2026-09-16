Les fans de Rafael Nadal peuvent déjà se réjouir : Rafa va faire son retour sur un court de tennis, le temps d’un événe­ment forcé­ment très particulier.

Quelques années après avoir rangé ses raquettes au niveau profes­sionnel, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem va retrouver le terrain pour célé­brer les 10 ans de la Rafa Nadal Academy, fondée sur son île natale de Majorque. Un anni­ver­saire haute­ment symbo­lique pour l’Espagnol, très attaché à cette académie devenue l’un des projets majeurs de son après‐carrière.

Rafa Nadal vuelve a la pista para una cita muy espe­cial : el 10º aniver­sario de la @rnadalacademy



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Un moment qui devrait forcé­ment réveiller quelques souve­nirs chez ses suppor­ters, tant l’image de Nadal sur un court reste parti­cu­lière. Rafa, une raquette, un court de tennis : il n’en fallait pas beau­coup plus pour donner envie de regarder.