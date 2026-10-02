Depuis qu’il a pris sa retraite du tennis profes­sionnel il y a bientôt deux ans, Rafael Nadal n’ar­rête pas.

Entre la gestion de son académie et celle de ses inté­rêts commer­ciaux dans le secteur du tourisme (il a récem­ment ouvert un quatrième hôtel), l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas l’in­ten­tion d’en­tamer une carrière d’entraîneur.

Mais comme il l’a expliqué dans une récente inter­view accordée à Sports Illustrated, Rafa n’ex­clut rien.

« Il ne faut jamais dire jamais dans la vie », a commencé l’Espagnol avant de préciser : « Pour l’ins­tant, je n’y pense abso­lu­ment pas. Ces derniers mois, j’ai prati­que­ment voyagé chaque semaine et je suis rare­ment rentré chez moi ; c’est exac­te­ment ce que je souhaite améliorer dans les années à venir. Comme je l’ai déjà dit, ces derniers mois, j’ai voyagé prati­que­ment sans arrêt. Ce serait encore pire si je travaillais comme entraî­neur. J’ai apprécié chaque seconde passée sur le circuit, mais il est désor­mais temps d’écrire un nouveau chapitre de ma vie. J’ai ma famille, de nombreux projets passion­nants et sans cesse de nouvelles tâches. »