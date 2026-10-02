Depuis qu’il a pris sa retraite du tennis professionnel il y a bientôt deux ans, Rafael Nadal n’arrête pas.
Entre la gestion de son académie et celle de ses intérêts commerciaux dans le secteur du tourisme (il a récemment ouvert un quatrième hôtel), l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas l’intention d’entamer une carrière d’entraîneur.
Mais comme il l’a expliqué dans une récente interview accordée à Sports Illustrated, Rafa n’exclut rien.
« Il ne faut jamais dire jamais dans la vie », a commencé l’Espagnol avant de préciser : « Pour l’instant, je n’y pense absolument pas. Ces derniers mois, j’ai pratiquement voyagé chaque semaine et je suis rarement rentré chez moi ; c’est exactement ce que je souhaite améliorer dans les années à venir. Comme je l’ai déjà dit, ces derniers mois, j’ai voyagé pratiquement sans arrêt. Ce serait encore pire si je travaillais comme entraîneur. J’ai apprécié chaque seconde passée sur le circuit, mais il est désormais temps d’écrire un nouveau chapitre de ma vie. J’ai ma famille, de nombreux projets passionnants et sans cesse de nouvelles tâches. »
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 08:08