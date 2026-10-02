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Rafael Nadal bientôt entraî­neur sur le circuit ? « Il ne faut jamais dire jamais dans la vie »

Par
Thomas S
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Depuis qu’il a pris sa retraite du tennis profes­sionnel il y a bientôt deux ans, Rafael Nadal n’ar­rête pas. 

Entre la gestion de son académie et celle de ses inté­rêts commer­ciaux dans le secteur du tourisme (il a récem­ment ouvert un quatrième hôtel), l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas l’in­ten­tion d’en­tamer une carrière d’entraîneur.

Mais comme il l’a expliqué dans une récente inter­view accordée à Sports Illustrated, Rafa n’ex­clut rien. 

« Il ne faut jamais dire jamais dans la vie », a commencé l’Espagnol avant de préciser : « Pour l’ins­tant, je n’y pense abso­lu­ment pas. Ces derniers mois, j’ai prati­que­ment voyagé chaque semaine et je suis rare­ment rentré chez moi ; c’est exac­te­ment ce que je souhaite améliorer dans les années à venir. Comme je l’ai déjà dit, ces derniers mois, j’ai voyagé prati­que­ment sans arrêt. Ce serait encore pire si je travaillais comme entraî­neur. J’ai apprécié chaque seconde passée sur le circuit, mais il est désor­mais temps d’écrire un nouveau chapitre de ma vie. J’ai ma famille, de nombreux projets passion­nants et sans cesse de nouvelles tâches. »

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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