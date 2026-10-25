À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre retra­çant sa carrière, Rafael Nadal a répondu aux ques­tions du maga­zine GQ.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a notam­ment parlé de toutes ses bles­sures tout au long de sa vie de tennisman. Extrait :

Le premier chapitre du livre s’intitule « Le corps au travail », et on y parle beau­coup de votre condi­tion physique — et de vos bles­sures — tout au long du récit. Pourquoi avoir commencé par là ?

Je pense que c’est parce que c’est l’un des aspects les plus impor­tants de ma carrière. Je ne dis pas cela de manière néga­tive, bien sûr. Dès le début, alors que j’étais très jeune, à 19 ans, j’ai connu le plus gros problème de ma carrière de tennisman : mon pied. Après ma retraite, lorsque nous avons pu parler très ouver­te­ment de tout cela, il fallait que cela trans­pa­raisse dans le livre, car j’ai dû faire face à toutes ces bles­sures du début à la fin. Et, comme d’habitude, j’ai pris ma retraite à cause d’une bles­sure. Donc, d’une certaine manière, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier : même avec tous ces problèmes physiques auxquels j’ai été confrontée, j’ai réussi à conserver la passion, la moti­va­tion et l’amour pour ce que je faisais pendant tant d’années. Faire face à de nombreux problèmes physiques, mais trouver des solu­tions pour conti­nuer à faire ce que j’aime — cela devait consti­tuer la première partie du livre.