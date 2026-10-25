À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre retraçant sa carrière, Rafael Nadal a répondu aux questions du magazine GQ.
L’homme aux 14 Roland‐Garros a notamment parlé de toutes ses blessures tout au long de sa vie de tennisman. Extrait :
Le premier chapitre du livre s’intitule « Le corps au travail », et on y parle beaucoup de votre condition physique — et de vos blessures — tout au long du récit. Pourquoi avoir commencé par là ?
Je pense que c’est parce que c’est l’un des aspects les plus importants de ma carrière. Je ne dis pas cela de manière négative, bien sûr. Dès le début, alors que j’étais très jeune, à 19 ans, j’ai connu le plus gros problème de ma carrière de tennisman : mon pied. Après ma retraite, lorsque nous avons pu parler très ouvertement de tout cela, il fallait que cela transparaisse dans le livre, car j’ai dû faire face à toutes ces blessures du début à la fin. Et, comme d’habitude, j’ai pris ma retraite à cause d’une blessure. Donc, d’une certaine manière, c’est l’une des choses dont je suis le plus fier : même avec tous ces problèmes physiques auxquels j’ai été confrontée, j’ai réussi à conserver la passion, la motivation et l’amour pour ce que je faisais pendant tant d’années. Faire face à de nombreux problèmes physiques, mais trouver des solutions pour continuer à faire ce que j’aime — cela devait constituer la première partie du livre.
Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 13:24