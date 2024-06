Lors de sa récente inter­view accordée à L’Equipe, Rafael Nadal a été inter­rogé sur un petit moment de frus­tra­tion lors d’un entraî­ne­ment avec Stan Wawrinka à Roland‐Garros, quelques jours avant sa défaite au premier tour contre Alexander zverev.

« Ça m’ar­rive à l’en­traî­ne­ment. (Rires.) C’est quelque chose de naturel, de normal. Dans un bon entraî­ne­ment, par exemple. Dans ce cas, je ne perdais pas le contrôle, c’était un moment de colère. Le toit avait été fermé, le court était trop éclairé et je n’ar­ri­vais pas à voir la balle. J’avais l’im­pres­sion de bien jouer et d’un coup, j’ai perdu la balle des yeux pendant trois jeux, ça ne s’ar­ran­geait pas et ça me frus­trait. Mais en match, c’est diffé­rent. Balancer sa raquette, c’est perdre le contrôle et créer un exemple qui n’est pas positif pour les jeunes. C’est pour ça que je ne l’ai jamais fait et que je ne le ferai jamais. »