Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram olym­pics, Rafael Nadal est revenu sur l’im­por­tance que les Jeux olym­piques ont dans la vie d’un athlète de haut niveau. A Lors de la dernière édition à Paris, l’an dernier, le taureau de Manacor a eu l’oc­ca­sion de parti­ciper à la céré­monie d’ou­ver­ture. Il a relayé Zinédine Zidane pour porter la flamme olympique.

Un bout d’his­toire qui est selon le roi de la terre battue, le meilleur moment extra‐sportif de sa carrière.

« Les Jeux olym­piques sont l’évé­ne­ment le plus impor­tant de notre monde, c’est‐à‐dire le sport. Recevoir le drapeau de Zizou à ce moment précis de la céré­monie devant la Tour Eiffel, honnê­te­ment, cela a été l’un des moments les plus émou­vants de ma carrière en dehors des courts de tennis, sans aucun doute. La seule chose à laquelle je me consacre à 100 % est de donner le meilleur de moi‐même à chaque instant, de jouer avec la meilleure atti­tude possible et de bien me comporter à chaque instant, d’être respec­tueux et juste avec tout le monde. C’est ce que j’ai essayé de faire de manière parfaite ».