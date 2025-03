Récemment de passage sur le podcast d’Andy Roddick pour évoquer sa carrière, Rafael Nadal est longue­ment revenu sur sa riva­lité avec Roger Federer et Novak Djokovic. Et selon lui, ses duels face au Suisse étaient plus inté­res­sants d’un point de vue tactique même s’ils étaient plus prévisibles.

« Nous avions des approches complè­te­ment diffé­rentes. Avec Roger, la stra­tégie était assez claire, c’est pour­quoi, à mon avis, la riva­lité avec Roger était un peu plus attrayante pour les fans qu’avec Djokovic, même si j’ai joué plus souvent contre Novak. Il essayait de faire une chose, j’essayais d’en faire une autre. J’essayais de détruire son revers tout le temps ; si je pensais devoir jouer sur long de ligne, c’était pour deux raisons, soit parce que je devais aller cher­cher le coup gagnant, soit parce que je devais le repousser pour créer plus d’espace. Il essayait d’être plus agressif, il évitait cela : chaque fois qu’il frap­pait un coup droit, je recu­lais d’un pas, car pour moi, son coup droit est le meilleur que j’ai jamais affronté … c’était une partie d’échecs, il n’y a pas de secrets, tout le monde savait quelle était la stratégie. »