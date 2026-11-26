À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longue­ment confié pour le maga­zine L’Equipe plus tôt dans le mois.

Il est notam­ment revenu sur l’hommage que lui a rendu Roland‐Garros en mai dernier, et le moment où il a décou­vert la plaque en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier.

« Cette plaque, c’est peut‐être plus fort que d’avoir un court à mon nom. C’est un lieu histo­rique dans notre univers, celui du tennis, mais aussi dans le monde du sport. Et le plus impor­tant de ma carrière. Le fait que mon nom soit gravé à jamais sur ce court, bien sûr, ça a été très émou­vant pour moi. C’est presque même encore émou­vant d’en parler aujourd’hui. Vraiment. Et puis c’était un moment auquel je ne m’at­ten­dais pas, et je me suis dit que, d’une certaine manière, c’était quelque chose d’éternel, dont on peut être très fier, et pour lequel il faut être très recon­nais­sant. C’est la première grande photo du livre parce qu’elle revêt une très grande impor­tance. Au fond, elle symbo­lise à elle seule de nombreuses années. Elle signifie, je ne sais pas… Elle signifie beau­coup de choses, et c’est en fait diffi­cile à exprimer avec des mots. »