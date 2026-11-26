À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longuement confié pour le magazine L’Equipe plus tôt dans le mois.
Il est notamment revenu sur l’hommage que lui a rendu Roland‐Garros en mai dernier, et le moment où il a découvert la plaque en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier.
« Cette plaque, c’est peut‐être plus fort que d’avoir un court à mon nom. C’est un lieu historique dans notre univers, celui du tennis, mais aussi dans le monde du sport. Et le plus important de ma carrière. Le fait que mon nom soit gravé à jamais sur ce court, bien sûr, ça a été très émouvant pour moi. C’est presque même encore émouvant d’en parler aujourd’hui. Vraiment. Et puis c’était un moment auquel je ne m’attendais pas, et je me suis dit que, d’une certaine manière, c’était quelque chose d’éternel, dont on peut être très fier, et pour lequel il faut être très reconnaissant. C’est la première grande photo du livre parce qu’elle revêt une très grande importance. Au fond, elle symbolise à elle seule de nombreuses années. Elle signifie, je ne sais pas… Elle signifie beaucoup de choses, et c’est en fait difficile à exprimer avec des mots. »
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 19:59