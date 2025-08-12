Rafael Nadal a récem­ment eu l’oc­ca­sion de faire des adieux dignes de ce nom à Roland‐Garros, au cours d’une céré­monie marquante et touchante pour chaque passionné de tennis.

L’Espagnol, bien que retraité, continue de travailler dur, comme à son habi­tude. Son académie est sans doute une de ses plus grosses préoc­cu­pa­tions. Et c’est en ces lieux, à Majorque, que le roi de la terre battue a égale­ment installé un musée retra­çant ses exploits.

Un musée qui a battu un record de fréquen­ta­tion sur les 12 derniers mois, avec pas moins de 107 000 visi­teurs au total.

🏆 The 𝗥𝗮𝗳𝗮 𝗡𝗮𝗱𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 breaks atten­dance records.



Over the last 12 months, the museum has received over 100,000 visi­tors, a record high since it was opened almost 9 years ago📈



🤩 Experience it for your­self at the @rnadalacademy https://t.co/tcSBbkAAJn

Un succès reten­tis­sant pour le musée, qui a certai­ne­ment connu une forte crois­sance après que Rafa ait annoncé sa retraite.