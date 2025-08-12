AccueilATPRafael Nadal continue de battre des records, plus de 100 000 personnes...
Rafael Nadal continue de battre des records, plus de 100 000 personnes en sont témoins !

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Rafael Nadal a récem­ment eu l’oc­ca­sion de faire des adieux dignes de ce nom à Roland‐Garros, au cours d’une céré­monie marquante et touchante pour chaque passionné de tennis.

L’Espagnol, bien que retraité, continue de travailler dur, comme à son habi­tude. Son académie est sans doute une de ses plus grosses préoc­cu­pa­tions. Et c’est en ces lieux, à Majorque, que le roi de la terre battue a égale­ment installé un musée retra­çant ses exploits.

Un musée qui a battu un record de fréquen­ta­tion sur les 12 derniers mois, avec pas moins de 107 000 visi­teurs au total.

Un succès reten­tis­sant pour le musée, qui a certai­ne­ment connu une forte crois­sance après que Rafa ait annoncé sa retraite.

Publié le mardi 12 août 2025 à 13:15

