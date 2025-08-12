Rafael Nadal a récemment eu l’occasion de faire des adieux dignes de ce nom à Roland‐Garros, au cours d’une cérémonie marquante et touchante pour chaque passionné de tennis.
L’Espagnol, bien que retraité, continue de travailler dur, comme à son habitude. Son académie est sans doute une de ses plus grosses préoccupations. Et c’est en ces lieux, à Majorque, que le roi de la terre battue a également installé un musée retraçant ses exploits.
Un musée qui a battu un record de fréquentation sur les 12 derniers mois, avec pas moins de 107 000 visiteurs au total.
🏆 The 𝗥𝗮𝗳𝗮 𝗡𝗮𝗱𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 breaks attendance records.— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 12, 2025
Over the last 12 months, the museum has received over 100,000 visitors, a record high since it was opened almost 9 years ago📈
🤩 Experience it for yourself at the @rnadalacademy https://t.co/tcSBbkAAJn
Un succès retentissant pour le musée, qui a certainement connu une forte croissance après que Rafa ait annoncé sa retraite.
Publié le mardi 12 août 2025 à 13:15