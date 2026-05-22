À l’occasion de la sortie de sa série documentaire « Rafa », attendue le 29 mai prochain sur Netflix, Rafael Nadal s’est confié dans un long entretien accordé à CNN.
L’homme aux 14 Roland‐Garros, a notamment pris la défense de son compatriote Carlos Alcaraz, parfois critiqué pour son mode de vie et son goût assumé pour les sorties et la fête.
« Je partais à Ibiza chaque année avec mes amis. Chacun doit trouver sa propre place. Ma vie ne se résumait pas au tennis, mais je ne voulais pas que le monde entier le sache. Je ne trouvais pas ça intéressant que tout le monde sache que j’allais à Ibiza. Alcaraz a décidé de le rendre public. Je respecte ça. On dirait que ça marche très bien pour lui aussi. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 20:16