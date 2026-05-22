À l’occasion de la sortie de sa série docu­men­taire « Rafa », attendue le 29 mai prochain sur Netflix, Rafael Nadal s’est confié dans un long entre­tien accordé à CNN.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, a notam­ment pris la défense de son compa­triote Carlos Alcaraz, parfois critiqué pour son mode de vie et son goût assumé pour les sorties et la fête.

« Je partais à Ibiza chaque année avec mes amis. Chacun doit trouver sa propre place. Ma vie ne se résu­mait pas au tennis, mais je ne voulais pas que le monde entier le sache. Je ne trou­vais pas ça inté­res­sant que tout le monde sache que j’allais à Ibiza. Alcaraz a décidé de le rendre public. Je respecte ça. On dirait que ça marche très bien pour lui aussi. »