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Rafael Nadal : « Contrairement à Carlos Alcaraz, qui a choisi de rendre ça public, moi je ne le disais pas mais je partais aussi chaque année à Ibiza avec mes amis »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie de sa série docu­men­taire « Rafa », attendue le 29 mai prochain sur Netflix, Rafael Nadal s’est confié dans un long entre­tien accordé à CNN.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, a notam­ment pris la défense de son compa­triote Carlos Alcaraz, parfois critiqué pour son mode de vie et son goût assumé pour les sorties et la fête.

« Je partais à Ibiza chaque année avec mes amis. Chacun doit trouver sa propre place. Ma vie ne se résu­mait pas au tennis, mais je ne voulais pas que le monde entier le sache. Je ne trou­vais pas ça inté­res­sant que tout le monde sache que j’allais à Ibiza. Alcaraz a décidé de le rendre public. Je respecte ça. On dirait que ça marche très bien pour lui aussi. »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 20:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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