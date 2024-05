Alors qu’ils ont récem­ment été réunis dans la dernière campagne publi­ci­taire pour la marque fran­çaise de luxe, Louis Vuitton, Rafael Nadal et Roger Federer ont été inter­rogés sur la manière dont ils voudraient qu’on se souvienne d’eux.

Et sans surprise, l’Espagnol a insisté avant tout sur le côté humain.

« En fin de compte, ce qui me rendra fier et heureux, c’est quand je quit­terai ce monde, si les direc­teurs de tour­nois, les personnes qui travaillent dans les tour­nois, le personnel, l’ATP, disent de la personne que j’étais sur le circuit, ou de ce que je suis en tant que personne plus qu’en tant que joueur de tennis. Parce qu’en tant que joueur de tennis, à la fin, nous avons les titres, nous avons les succès et c’est comme ça. J’ai accompli plus que ce dont j’avais rêvé. Donc, en fin de compte, l’hé­ri­tage en tant qu’être humain, après avoir accompli toutes les choses que nous avons accom­plies, est pour moi la chose la plus impor­tante », a déclaré Rafael Nadal.