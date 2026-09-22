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Rafael Nadal de retour à l’en­traî­ne­ment avec un objectif en tête !

Par
Baptiste Mulatier
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Ces images devraient ravir de nombreux fans : Rafael Nadal a ressorti sa raquette du placard ce mardi !

L’homme aux 14 titres à Roland‐Garros s’est en effet entraîné au sein de sa propre académie, avec une échéance bien précise en tête.

À l’occasion du dixième anni­ver­saire de son académie, le Majorquin parti­ci­pera à une série de matchs d’exhibition le samedi 3 octobre prochain, « aux côtés de grands noms du tennis ».

Et près de deux ans après avoir tiré sa révé­rence, Rafa semble parti­cu­liè­re­ment affûté !

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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