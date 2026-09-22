Ces images devraient ravir de nombreux fans : Rafael Nadal a ressorti sa raquette du placard ce mardi !
L’homme aux 14 titres à Roland‐Garros s’est en effet entraîné au sein de sa propre académie, avec une échéance bien précise en tête.
À l’occasion du dixième anniversaire de son académie, le Majorquin participera à une série de matchs d’exhibition le samedi 3 octobre prochain, « aux côtés de grands noms du tennis ».
🥹🇪🇸 Rafael Nadal practising for an upcoming exhibition on October 3rd at his Academy— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2026
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Et près de deux ans après avoir tiré sa révérence, Rafa semble particulièrement affûté !
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 14:29