Ces images devraient ravir de nombreux fans : Rafael Nadal a ressorti sa raquette du placard ce mardi !

L’homme aux 14 titres à Roland‐Garros s’est en effet entraîné au sein de sa propre académie, avec une échéance bien précise en tête.

À l’occasion du dixième anni­ver­saire de son académie, le Majorquin parti­ci­pera à une série de matchs d’exhibition le samedi 3 octobre prochain, « aux côtés de grands noms du tennis ».

🥹🇪🇸 Rafael Nadal prac­ti­sing for an upco­ming exhi­bi­tion on October 3rd at his Academy



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Et près de deux ans après avoir tiré sa révé­rence, Rafa semble parti­cu­liè­re­ment affûté !