Accueil ATP

Rafael Nadal de retour sur le terrain le 3 Octobre !

Par
Antoine Touchard
-
316

Les fans de Rafael Nadal peuvent déjà se réjouir : Rafa va faire son retour sur un court de tennis, le temps d’un événe­ment forcé­ment très particulier.

Quelques années après avoir rangé ses raquettes au niveau profes­sionnel, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem va retrouver le terrain pour célé­brer les 10 ans de la Rafa Nadal Academy, fondée sur son île natale de Majorque. Un anni­ver­saire haute­ment symbo­lique pour l’Espagnol, très attaché à cette académie devenue l’un des projets majeurs de son après‐carrière.

Un moment qui devrait forcé­ment réveiller quelques souve­nirs chez ses suppor­ters, tant l’image de Nadal sur un court reste parti­cu­lière. Rafa, une raquette, un court de tennis : il n’en fallait pas beau­coup plus pour donner envie de regarder.

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 19:12

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥