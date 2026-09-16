Les fans de Rafael Nadal peuvent déjà se réjouir : Rafa va faire son retour sur un court de tennis, le temps d’un événement forcément très particulier.
Quelques années après avoir rangé ses raquettes au niveau professionnel, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem va retrouver le terrain pour célébrer les 10 ans de la Rafa Nadal Academy, fondée sur son île natale de Majorque. Un anniversaire hautement symbolique pour l’Espagnol, très attaché à cette académie devenue l’un des projets majeurs de son après‐carrière.
Un moment qui devrait forcément réveiller quelques souvenirs chez ses supporters, tant l’image de Nadal sur un court reste particulière. Rafa, une raquette, un court de tennis : il n’en fallait pas beaucoup plus pour donner envie de regarder.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 19:12