À l’occasion du dixième anni­ver­saire de la Rafa Nadal Academy, Rafael Nadal a réuni ce samedi 3 octobre un très beau casting à Manacor pour une exhi­bi­tion sur le court central de son académie. Andy Murray, Carlos Moya, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer et Fabio Fognini ont notam­ment répondu présents pour partager ce moment avec le Majorquin.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’homme aux 14 Roland‐Garros a fait part de son état d’es­prit avant ce retour « à la compé­ti­tion », deux ans après sa retraite sportive.

« Je crois qu’il y a zéro pour cent de Rafa Nadal compé­ti­teur, pour être honnête. Je suis passé à autre chose. D’une certaine manière, j’ai apprécié ces deux semaines où j’ai retouché un peu plus la raquette. J’avais très peu joué ces deux dernières années, quatre fois pendant 45 minutes. J’ai dû jouer cinq‐six fois, ces derniers jours et j’ai apprécié. Mais quand tu ne t’en­traînes pas pendant près de deux ans, ce n’est pas si beau. Sur le court tu vois parfois une balle dont tu te dis que tu vas aller la cher­cher et puis tu arrives genre une seconde trop tard, c’est ce qu’il y a de plus dur. Mais d’une manière géné­rale, c’était super d’avoir de nouveau la raquette en mains, de retrouver de bonnes sensa­tions en frap­pant des balles. Pour nous tous aujourd’hui, la compé­ti­tion est le cadet de nos soucis ; c’est une fête pour l’Académie, pour ses utili­sa­teurs, pour les gens qui la font vivre au jour le jour. Et j’ai la grande chance de partager le court avec certains adver­saires qui ont été des rivaux et de bons coéqui­piers. C’est donc pour moi plus une fête qu’autre chose. Je n’ai vrai­ment aucune ambi­tion spor­tive, si ce n’est de passer un bon moment et d’es­sayer de ne pas nous faire mal, car certains d’entre nous ne sont pas tout à fait préparés (rires)… »