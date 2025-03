Rafael Nadal s’est prêté au jeu des ques­tions réponses sur Tik Tiok main­te­nant qu’il a aussi adopté ce réseau social. Quand on lui a demandé ce qui lui manquait le plus main­te­nant qu’il est à la retraite, il a trouvé la réponse très rapidement.

« Ce qui me manque le plus, c’est l’adré­na­line , le stress d’avant‐match et la sensa­tion d’en­trer sur le terrain. C’est quelque chose de diffi­cile à trouver en dehors du monde du sport », a précisé le Majorquin.

Interrogé égale­ment sur l’idée de rejouer un match qu’il avait perdu, il a très vite évoqué la finale de l’Open d’Australie en 2014 face à Wawrinka. Rafa avait perdu en 4 sets, il avait joué cette finale blessé et donc très diminué.