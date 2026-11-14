Récemment interviewé par nos confrères de L’Équipe à l’occasion de la sortie d’un livre retraçant en images les grandes heures de sa carrière, Rafael Nadal a été invité à désigner ses trois matchs les plus marquants.
Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’a mentionné aucune rencontre ayant eu lieu à Roland‐Garros.
« Alors, ce serait peut‐être la finale de Wimbledon 2008 (victoire en cinq sets contre Roger Federer), la finale de l’Open d’Australie 2022 (victoire en cinq sets contre Daniil Medvedev) et peut‐être la finale de l’US Open 2013 (victoire en quatre sets contre Novak Djokovic). »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.