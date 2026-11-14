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Rafael Nadal désigne les trois matchs les plus mémo­rables de sa carrière, et il y a de quoi être surpris…

Par
Thomas S
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Récemment inter­viewé par nos confrères de L’Équipe à l’oc­ca­sion de la sortie d’un livre retra­çant en images les grandes heures de sa carrière, Rafael Nadal a été invité à dési­gner ses trois matchs les plus marquants. 

Et aussi éton­nant que cela puisse paraître, il n’a mentionné aucune rencontre ayant eu lieu à Roland‐Garros. 

« Alors, ce serait peut‐être la finale de Wimbledon 2008 (victoire en cinq sets contre Roger Federer), la finale de l’Open d’Australie 2022 (victoire en cinq sets contre Daniil Medvedev) et peut‐être la finale de l’US Open 2013 (victoire en quatre sets contre Novak Djokovic). »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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