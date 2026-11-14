Récemment inter­viewé par nos confrères de L’Équipe à l’oc­ca­sion de la sortie d’un livre retra­çant en images les grandes heures de sa carrière, Rafael Nadal a été invité à dési­gner ses trois matchs les plus marquants.

Et aussi éton­nant que cela puisse paraître, il n’a mentionné aucune rencontre ayant eu lieu à Roland‐Garros.

« Alors, ce serait peut‐être la finale de Wimbledon 2008 (victoire en cinq sets contre Roger Federer), la finale de l’Open d’Australie 2022 (victoire en cinq sets contre Daniil Medvedev) et peut‐être la finale de l’US Open 2013 (victoire en quatre sets contre Novak Djokovic). »