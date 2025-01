Un peu plus de deux mois après avoir mis fin à son immense carrière lors d’une triste soirée de Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal est récem­ment revenu sur sa déci­sion dans des propos rapportés par Tennisuptodate.

Et force est de constater que l’Espagnol était arrivé à un point de non‐retour.

« Cela n’avait plus de sens pour moi de conti­nuer à jouer alors que je suis plei­ne­ment conscient que mon corps ne me permet pas de me battre pour les objec­tifs compé­ti­tifs qui me motivent. Je ne suis pas épuisé par le tennis. Si je le pouvais, je conti­nue­rais à jouer, mais je ne peux pas m’en­traîner avec la conti­nuité néces­saire pour concourir à un niveau qui compense les efforts de la vie quotidienne. »