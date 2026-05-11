Retraité des courts depuis maintenant un an et demi, Rafael Nadal continue d’évoquer régulièrement son immense carrière de joueur lors de différentes conférences ou prises de parole en public.
Récemment invité de l’America Business Forum, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est notamment exprimé sur ses deux anciens grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic. Et c’est forcément très intéressant.
Rafa Nadal define a sus dos grandes rivales en el tenis.— José Morón (@jmgmoron) May 11, 2026
🗣️ “Federer era talento puro. Inspiración”
🗣️ “Djokovic tenía una ética de trabajo y una mentalidad ganadora difícil de comparar”
¿Qué os parece esta explicación de ambos ? pic.twitter.com/IKQpE7owy9
« Je pense que Roger est une personne et un joueur de tennis qui, dirais‐je, s’appuie un peu plus sur une dimension magique, sur le talent à l’état pur et sur l’inspiration. Quant à Novak, je dirais qu’il est quelqu’un d’un peu plus travailleur, doté évidemment d’un talent hors du commun, mais aussi d’une éthique de travail et d’un mental de gagnant difficiles à égaler. Ce sont des personnalités différentes, des façons d’aborder leur carrière également différentes, mais qui, par des chemins différents, les ont menés à leurs limites et à l’excellence. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 15:15