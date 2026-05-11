Retraité des courts depuis main­te­nant un an et demi, Rafael Nadal continue d’évo­quer régu­liè­re­ment son immense carrière de joueur lors de diffé­rentes confé­rences ou prises de parole en public.

Récemment invité de l’America Business Forum, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est notam­ment exprimé sur ses deux anciens grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic. Et c’est forcé­ment très intéressant.

Rafa Nadal define a sus dos grandes rivales en el tenis.



🗣️ “Federer era talento puro. Inspiración”



🗣️ “Djokovic tenía una ética de trabajo y una menta­lidad gana­dora difícil de comparar”



¿Qué os parece esta expli­ca­ción de ambos ? pic.twitter.com/IKQpE7owy9 — José Morón (@jmgmoron) May 11, 2026

« Je pense que Roger est une personne et un joueur de tennis qui, dirais‐je, s’ap­puie un peu plus sur une dimen­sion magique, sur le talent à l’état pur et sur l’ins­pi­ra­tion. Quant à Novak, je dirais qu’il est quelqu’un d’un peu plus travailleur, doté évidem­ment d’un talent hors du commun, mais aussi d’une éthique de travail et d’un mental de gagnant diffi­ciles à égaler. Ce sont des person­na­lités diffé­rentes, des façons d’aborder leur carrière égale­ment diffé­rentes, mais qui, par des chemins diffé­rents, les ont menés à leurs limites et à l’excellence. »