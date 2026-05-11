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Rafael Nadal dévoile la prin­ci­pale diffé­rence entre Federer et Djokovic : « Je dirais que Roger est un joueur qui s’ap­puie un peu plus sur une dimen­sion magique alors que Novak est quel­qu’un d’un peu plus travailleur »

Par
Thomas S
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Retraité des courts depuis main­te­nant un an et demi, Rafael Nadal continue d’évo­quer régu­liè­re­ment son immense carrière de joueur lors de diffé­rentes confé­rences ou prises de parole en public.

Récemment invité de l’America Business Forum, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est notam­ment exprimé sur ses deux anciens grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic. Et c’est forcé­ment très intéressant. 

« Je pense que Roger est une personne et un joueur de tennis qui, dirais‐je, s’ap­puie un peu plus sur une dimen­sion magique, sur le talent à l’état pur et sur l’ins­pi­ra­tion. Quant à Novak, je dirais qu’il est quelqu’un d’un peu plus travailleur, doté évidem­ment d’un talent hors du commun, mais aussi d’une éthique de travail et d’un mental de gagnant diffi­ciles à égaler. Ce sont des person­na­lités diffé­rentes, des façons d’aborder leur carrière égale­ment diffé­rentes, mais qui, par des chemins diffé­rents, les ont menés à leurs limites et à l’excellence. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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