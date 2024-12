Tout nouveau retraité, Rafael Nadal espère pouvoir trans­mettre son expé­rience et son savoir au plus grand nombre. Il a rencontré des étudiants de l’École des Sports UAX dans le cadre de l’événement « Rafa Nadal : Au‐delà du tennis », et leur a notam­ment expliqué comment la tech­no­logie avait modifié le sport.

Mais l’Espagnol en a aussi profité pour leur dévoiler, selon lui, les éléments qui l’avaient emmené vers une telle réussite.

« Je ne pense pas qu’il y ait une recette unique, mais il y a des choses qui aident, comme avoir une bonne forma­tion, s’en­tourer de personnes qui ont un impact positif sur la vie, ainsi que de la déter­mi­na­tion, de la persé­vé­rance, avoir l’hu­mi­lité d’écouter et vouloir conti­nuer à apprendre auprès de personnes plus expé­ri­men­tées. Et bien sûr, la disci­pline et la capa­cité de travailler. »