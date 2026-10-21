Rafael Nadal faisait son retour sur les courts en début de mois pour célé­brer les dix ans de son académie. Pour l’oc­ca­sion, l’Espagnol avait orga­nisé une série d’ex­hi­bi­tions en compa­gnie de plusieurs anciens amis du circuit, comme Andy Murray, Richard Gasquet ou encore Dominic Thiem.

Mais les festi­vités ne se sont pas limi­tées aux courts de tennis puisque Rafa avait égale­ment orga­nisé une visite privée de son musée pour son ami britan­nique Andy Murray.

L’occasion pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem de lui dévoiler l’un de ses plus précieux trésors : sa toute première raquette de tennis, soigneu­se­ment conservée depuis son enfance.

Une décou­verte qui a parti­cu­liè­re­ment impres­sionné Sir Andy Murray, visi­ble­ment surpris que son ancien rival ait conservé cet objet pendant toutes ces années.

« Unbelievable ! » 🤯



Rafa Nadal shows Andy Murray his FIRST EVER Tennis Racket 🤩 pic.twitter.com/04ebr9INfK — The Set | Andy & Jamie Murray (@Murraystheset) October 20, 2026

« Incroyable », a simple­ment lâché le Britannique, admi­ratif devant ce véri­table morceau d’his­toire de la carrière de Rafael Nadal.