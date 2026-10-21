Rafael Nadal faisait son retour sur les courts en début de mois pour célébrer les dix ans de son académie. Pour l’occasion, l’Espagnol avait organisé une série d’exhibitions en compagnie de plusieurs anciens amis du circuit, comme Andy Murray, Richard Gasquet ou encore Dominic Thiem.
Mais les festivités ne se sont pas limitées aux courts de tennis puisque Rafa avait également organisé une visite privée de son musée pour son ami britannique Andy Murray.
L’occasion pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem de lui dévoiler l’un de ses plus précieux trésors : sa toute première raquette de tennis, soigneusement conservée depuis son enfance.
Une découverte qui a particulièrement impressionné Sir Andy Murray, visiblement surpris que son ancien rival ait conservé cet objet pendant toutes ces années.
« Incroyable », a simplement lâché le Britannique, admiratif devant ce véritable morceau d’histoire de la carrière de Rafael Nadal.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 10:51