Les équipes sont au complet pour l’exhibition de Rafael Nadal, organisée pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, sur l’île de Majorque en Espagne. Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a réunit du très beau monde.
David Ferrer (ancien numéro 3 mondial et actuel capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis) et Carlos Moya (ancien numéro 1 mondial, vainqueur de Roland‐Garros 1998 et ex‐coach de Rafael Nadal) sont les derniers joueurs annoncés. Ils rejoignent l’équipe de Rafael Nadal, au sein de laquelle le Français Richard Gasquet sera entouré d’Espagnols.
Ils affronteront l’équipe d’Andy Murray, composée de Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini.
Moyá y David Ferrer se incorporan al Team Rafa para la Academy Slam del 3 de octubre.https://t.co/zQTWaa3Bmy— MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) September 29, 2026
Un très beau casting !
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 14:38