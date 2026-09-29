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Rafael Nadal dévoile un plateau de haut niveau pour son tournoi

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Les équipes sont au complet pour l’ex­hi­bi­tion de Rafael Nadal, orga­nisée pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, sur l’île de Majorque en Espagne. Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a réunit du très beau monde. 

David Ferrer (ancien numéro 3 mondial et actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis) et Carlos Moya (ancien numéro 1 mondial, vain­queur de Roland‐Garros 1998 et ex‐coach de Rafael Nadal) sont les derniers joueurs annoncés. Ils rejoignent l’équipe de Rafael Nadal, au sein de laquelle le Français Richard Gasquet sera entouré d’Espagnols.

Ils affron­te­ront l’équipe d’Andy Murray, composée de Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini. 

Un très beau casting !

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 14:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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