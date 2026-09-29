Les équipes sont au complet pour l’ex­hi­bi­tion de Rafael Nadal, orga­nisée pour les 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, sur l’île de Majorque en Espagne. Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a réunit du très beau monde.

David Ferrer (ancien numéro 3 mondial et actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis) et Carlos Moya (ancien numéro 1 mondial, vain­queur de Roland‐Garros 1998 et ex‐coach de Rafael Nadal) sont les derniers joueurs annoncés. Ils rejoignent l’équipe de Rafael Nadal, au sein de laquelle le Français Richard Gasquet sera entouré d’Espagnols.

Ils affron­te­ront l’équipe d’Andy Murray, composée de Marat Safin, Dominic Thiem et Fabio Fognini.

Moyá y David Ferrer se incor­poran al Team Rafa para la Academy Slam del 3 de octubre.https://t.co/zQTWaa3Bmy — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) September 29, 2026

Un très beau casting !