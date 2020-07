Après un vote sur la chaîne ESPN, Rafael Nadal a été désigné comme l’athlète le plus dominateur du 21e siècle. Ses performances à Roland-Garros l’ont aidé à obtenir cette distinction. Pour rappel, Rafa a disputé 93 matchs en simple Porte d’Auteuil, et n’en a perdu que deux : 2009 contre Robin Söderling et 2015 contre Novak Djokovic. Le Majorquin compte déjà douze titres. En route vers le « titre », Nadal a écarté trois icônes américaines : la superstar du basket-ball Kobe Bryant, le boxeur Floyd Mayweather et le nageur Michael Phelps.