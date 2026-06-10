Retraité depuis novembre 2024, Rafael Nadal peut être serein concernant la relève du tennis espagnol.
En plus de Carlos Alcaraz, plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et déjà vainqueur de sept tournois du Grand Chelem, l’Espagne a vu ces dernières semaines l’émergence de deux nouveaux joueurs, Martin Landaluce et, surtout, Rafael Jodar, révélation de la saison sur terre battue.
Invité à se prononcer sur ces trois joueurs en marge d’un tournoi de golf caritatif « Battle of the Stars » à Majorque, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas tari d’éloges sur son homonyme, Rafa.
« Rafa Jódar a réalisé des progrès fulgurants au classement cette année. Seul un joueur au talent exceptionnel peut accomplir une telle performance. Bien sûr, il y a Carlos (Alcaraz), qui se remettra sans aucun doute de sa blessure, car il est trop bon pour en être autrement. Et puis il y a Martin Landaluce, le joueur de l’académie, qui progresse de façon remarquable cette année. Il s’est considérablement amélioré ces derniers mois. Carlos est déjà l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ; il nous faudra attendre de voir comment les autres évoluent au quotidien. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 19:20