Lors de sa prise de parole derniè­re­ment au Comité Olympique Espagnol, Rafael Nadal est revenus sur son choix d’avoir logé au village olym­pique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Vivre des Jeux depuis un hôtel, c’est la même chose que ce que nous vivons chaque semaine. Quand vous vivez des Jeux, si vous n’êtes pas au village, vous ne vivez pas une véri­table expé­rience. Chaque fois que j’y suis allé, j’ai pu vivre une expé­rience unique pour chaque athlète. Et vous réalisez le sport dans son essence même. Les sports les plus popu­laires vivent dans une bulle et c’est formi­dable d’aller aux Jeux »