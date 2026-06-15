Pour la promo­tion de son docu­men­taire, Rafael Nadal a donne des inter­views à énor­mé­ment de supports médias dans le monde. Il s’est notam­ment exprimé auprès de nos confrères japo­nais du maga­zine Smash.

Interrogé sur un possible « job » d’en­trai­neur, Rafa a réaf­firmé sa position.

« Je ne veux pas entrainer un joueur, cela demande trop de temps et d’at­ten­tion et d’en­ga­ge­ment. En revanche jouer le rôle de mentor et donner des conseils me va bien » a expliqué le joueur espagnol.

C’est d’ailleurs cette mission qu’il a accompli pour Iga Swiatek, on ne peut pas vrai­ment dire que cela a été effi­cace pour le moment.