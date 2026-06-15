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Rafael Nadal : « Entraineur, sûre­ment pas. Mentor, je ne suis pas contre »

Par
Laurent Trupiano
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Pour la promo­tion de son docu­men­taire, Rafael Nadal a donne des inter­views à énor­mé­ment de supports médias dans le monde. Il s’est notam­ment exprimé auprès de nos confrères japo­nais du maga­zine Smash.

Interrogé sur un possible « job » d’en­trai­neur, Rafa a réaf­firmé sa position.

« Je ne veux pas entrainer un joueur, cela demande trop de temps et d’at­ten­tion et d’en­ga­ge­ment. En revanche jouer le rôle de mentor et donner des conseils me va bien » a expliqué le joueur espagnol.

C’est d’ailleurs cette mission qu’il a accompli pour Iga Swiatek, on ne peut pas vrai­ment dire que cela a été effi­cace pour le moment.

Publié le lundi 15 juin 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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