Pour la promotion de son documentaire, Rafael Nadal a donne des interviews à énormément de supports médias dans le monde. Il s’est notamment exprimé auprès de nos confrères japonais du magazine Smash.
🎾#海外テニス 🎾#ナダル がツアーコーチ就任の可能性に言及。「１人の選手に全ては注げない」と難色示すも「相談はいつでも歓迎」とメンター役に意欲＜SMASH＞#テニス雑誌スマッシュhttps://t.co/GprejeORUx— スマッシュ編集部 (@smash_monthly) June 15, 2026
Interrogé sur un possible « job » d’entraineur, Rafa a réaffirmé sa position.
« Je ne veux pas entrainer un joueur, cela demande trop de temps et d’attention et d’engagement. En revanche jouer le rôle de mentor et donner des conseils me va bien » a expliqué le joueur espagnol.
C’est d’ailleurs cette mission qu’il a accompli pour Iga Swiatek, on ne peut pas vraiment dire que cela a été efficace pour le moment.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 11:20