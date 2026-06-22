Sortie le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire sur Rafael Nadal, « Rafa », a le mérite de faire parler, notamment à cause de l’aveu du principal intéressé sur sa prise parfois très excessive d’anti‐inflammatoire, ce qui lui a valu plusieurs perforations de l’intestin.
Alors que l’ancien coureur cycliste professionnel, Jérôme Pineau, estime qu’à cause de cette pratique récurrente, le Majorquin n’est pas un bon exemple pour la jeunesse, l’entraîneur de football, Pascal Dupraz, toujours dans l’émission « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport, a tenu à prendre le contrepied.
L’avis de @georgesquirino sur le documentaire Netflix « Rafa », consacré à Nadal.— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 21, 2026
🗨️ « C’est un immense champion, mais être prêt à tout, au point de mettre son corps en danger, m’a mis mal à l’aise. Cet excès lui a peut‐être fait perdre une certaine lucidité. Ça me dérange » pic.twitter.com/JZ2W9QngAR
« Je pense que c’est un exemple pour la jeunesse parce que je considère, justement, qu’il ne se dope pas. Il est tellement passionné par son sport qu’il en oublie de protéger son corps, mais cela lui appartient. Il a décidé d’aller au bout de lui‐même, en ayant souvent recours à des infiltrations mais c’est parce qu’il a l’appétence pour son sport et la victoire. Pour moi c’est un exemple de résilience. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 14:09