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« Rafael Nadal est un exemple pour la jeunesse parce que je consi­dère qu’il ne se dope pas. Il est telle­ment passionné par son sport qu’il en oublie de protéger son corps, mais cela lui appar­tient », estime Pascal Dupraz

Par
Thomas S
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Sortie le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire sur Rafael Nadal, « Rafa », a le mérite de faire parler, notam­ment à cause de l’aveu du prin­cipal inté­ressé sur sa prise parfois très exces­sive d’anti‐inflammatoire, ce qui lui a valu plusieurs perfo­ra­tions de l’intestin.

Alors que l’an­cien coureur cycliste profes­sionnel, Jérôme Pineau, estime qu’à cause de cette pratique récur­rente, le Majorquin n’est pas un bon exemple pour la jeunesse, l’en­traî­neur de foot­ball, Pascal Dupraz, toujours dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport, a tenu à prendre le contrepied. 

« Je pense que c’est un exemple pour la jeunesse parce que je consi­dère, juste­ment, qu’il ne se dope pas. Il est telle­ment passionné par son sport qu’il en oublie de protéger son corps, mais cela lui appar­tient. Il a décidé d’aller au bout de lui‐même, en ayant souvent recours à des infil­tra­tions mais c’est parce qu’il a l’ap­pé­tence pour son sport et la victoire. Pour moi c’est un exemple de résilience. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 14:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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