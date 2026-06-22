Sortie le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire sur Rafael Nadal, « Rafa », a le mérite de faire parler, notam­ment à cause de l’aveu du prin­cipal inté­ressé sur sa prise parfois très exces­sive d’anti‐inflammatoire, ce qui lui a valu plusieurs perfo­ra­tions de l’intestin.

Alors que l’an­cien coureur cycliste profes­sionnel, Jérôme Pineau, estime qu’à cause de cette pratique récur­rente, le Majorquin n’est pas un bon exemple pour la jeunesse, l’en­traî­neur de foot­ball, Pascal Dupraz, toujours dans l’émis­sion « Les Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport, a tenu à prendre le contrepied.

L’avis de @georgesquirino sur le docu­men­taire Netflix « Rafa », consacré à Nadal.



🗨️ « C’est un immense cham­pion, mais être prêt à tout, au point de mettre son corps en danger, m’a mis mal à l’aise. Cet excès lui a peut‐être fait perdre une certaine luci­dité. Ça me dérange » pic.twitter.com/JZ2W9QngAR — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 21, 2026

« Je pense que c’est un exemple pour la jeunesse parce que je consi­dère, juste­ment, qu’il ne se dope pas. Il est telle­ment passionné par son sport qu’il en oublie de protéger son corps, mais cela lui appar­tient. Il a décidé d’aller au bout de lui‐même, en ayant souvent recours à des infil­tra­tions mais c’est parce qu’il a l’ap­pé­tence pour son sport et la victoire. Pour moi c’est un exemple de résilience. »