À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longue­ment confié pour le maga­zine L’Equipe.

S’il a notam­ment réaf­firmé qu’il ne voulait pas devenir entraî­neur à court ou moyen terme, l’homme aux 14 Roland‐Garros a en revanche affirmé qu’il serait toujours présent pour donner des conseils aux joueurs qui le voudraient.

« J’ai une vie bien remplie, et j’ai beau­coup de choses à faire, heureu­se­ment. J’ai de jeunes enfants, j’ai une fonda­tion, des inves­tis­se­ments, une académie .J’ai telle­ment de choses à faire que je n’ai plus beau­coup de temps à consa­crer à l’en­traî­ne­ment de qui que ce soit. Mais en revanche, à l’aca­démie, quand un jeune a besoin de quelque chose, je suis là pour l’aider. Et sur le circuit, si un jour quel­qu’un m’ap­pelle, je serai là pour lui répondre. Sans aucun besoin d’en faire la publicité. »

La classe.





