S’il a notamment réaffirmé qu’il ne voulait pas devenir entraîneur à court ou moyen terme, l’homme aux 14 Roland‐Garros a en revanche affirmé qu’il serait toujours présent pour donner des conseils aux joueurs qui le voudraient.
« J’ai une vie bien remplie, et j’ai beaucoup de choses à faire, heureusement. J’ai de jeunes enfants, j’ai une fondation, des investissements, une académie .J’ai tellement de choses à faire que je n’ai plus beaucoup de temps à consacrer à l’entraînement de qui que ce soit. Mais en revanche, à l’académie, quand un jeune a besoin de quelque chose, je suis là pour l’aider. Et sur le circuit, si un jour quelqu’un m’appelle, je serai là pour lui répondre. Sans aucun besoin d’en faire la publicité. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.