Accueil ATP

Rafael Nadal fait passer un message : « Si un jour, un joueur du circuit m’ap­pelle, je serai là pour lui répondre, sans aucun besoin d’en faire la publicité »

Par
Baptiste Mulatier
-
Australian Open - Melbourne - 01�22026

À l’occasion de la sortie d’un nouveau livre, qui retrace toute sa carrière en images, Rafael Nadal s’est longue­ment confié pour le maga­zine L’Equipe.

S’il a notam­ment réaf­firmé qu’il ne voulait pas devenir entraî­neur à court ou moyen terme, l’homme aux 14 Roland‐Garros a en revanche affirmé qu’il serait toujours présent pour donner des conseils aux joueurs qui le voudraient.

« J’ai une vie bien remplie, et j’ai beau­coup de choses à faire, heureu­se­ment. J’ai de jeunes enfants, j’ai une fonda­tion, des inves­tis­se­ments, une académie .J’ai telle­ment de choses à faire que je n’ai plus beau­coup de temps à consa­crer à l’en­traî­ne­ment de qui que ce soit. Mais en revanche, à l’aca­démie, quand un jeune a besoin de quelque chose, je suis là pour l’aider. Et sur le circuit, si un jour quel­qu’un m’ap­pelle, je serai là pour lui répondre. Sans aucun besoin d’en faire la publicité. »

La classe.


Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 08:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥