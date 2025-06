De passage dans l’un des podcast de sa marque de complé­ments alimen­taires, « NDL Pro‐Health », Rafael Nadal a exclu la possi­bi­lité, à court de terme, de devenir coach.

« Je ne me vois pas comme entraî­neur aujourd’hui. J’ai trop de choses à faire pour penser à ça. Le tennis fait partie de ma vie et je ne dis pas non à ce qui pour­rait arriver dans quelques années », a déclaré la légende espa­gnole dans des propos relayés par Punto de Break.

Voilà qui est clair… Pour le moment.