Ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski, consultant pour différents médias britannique depuis plusieurs années, a décidé de lancer son propre podcast.
Au cours de la deuxième émission diffusée il y a quelques heures concernant la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Greg a évoqué l’idée d’une éventuelle collaboration entre Rafael Nadal et son jeune compatriote. Et il n’y croit pas une seconde.
« Je ne pense tout simplement pas que Rafa soit à un moment de sa vie où il souhaite reprendre la compétition et voyager chaque semaine. Nadal a deux jeunes enfants et il semble profiter de sa retraite, donc je ne le vois pas tout quitter pour repartir sur les routes avec Alcaraz. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 13:13