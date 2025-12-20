AccueilATPRafael Nadal futur coach de Carlos Alcaraz ? Un expert rend son...
Rafael Nadal futur coach de Carlos Alcaraz ? Un expert rend son verdict

Ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski, consul­tant pour diffé­rents médias britan­nique depuis plusieurs années, a décidé de lancer son propre podcast.

Au cours de la deuxième émis­sion diffusée il y a quelques heures concer­nant la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Greg a évoqué l’idée d’une éven­tuelle colla­bo­ra­tion entre Rafael Nadal et son jeune compa­triote. Et il n’y croit pas une seconde. 

« Je ne pense tout simple­ment pas que Rafa soit à un moment de sa vie où il souhaite reprendre la compé­ti­tion et voyager chaque semaine. Nadal a deux jeunes enfants et il semble profiter de sa retraite, donc je ne le vois pas tout quitter pour repartir sur les routes avec Alcaraz. »

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 13:13

