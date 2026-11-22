Retraité des courts depuis novembre 2024 et le Final 8 de la Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal n’en reste pas moins proche de l’univers de la petite balle jaune et continue d’en suivre son actualité. Dans un entretien accordé à Sport, il a abordé de nombreux sujets, notamment sa paternité, sa vie en dehors des courts et la séparation de Carlos Alcaraz avec Juan Carlos Ferrero.
Interrogé sur la perspective de voir Jannik Sinner et Carlitos dominer le circuit comme le Big Three, l’ancien numéro un mondial a concédé que le duo était bien au‐dessus de la concurrence. Seulement, le taureau de Manacor relève également qu’ils devront être épargnés par les blessures pour atteindre de tels accomplissements. Lors de ce cru 2026, les deux rivaux ont été trop souvent en proie aux pépins physiques pour asseoir une hégémonie sur le tour.
« L’avenir nous le dira. Évidemment, quand on joue et qu’on est aussi bon qu’eux, c’est tout à fait possible, sans aucun doute. Il faut que leur condition physique, leur ambition et leurs adversaires leur permettent d’y parvenir. Il faut donc qu’un ensemble de circonstances se réunisse pour que cela se produise. Il est vrai que Zverev a réalisé une excellente saison cette année, mais il n’en reste pas moins que Carlos et Jannik ont tous deux été blessés pendant une partie de la saison. Seul le temps le dira, vraiment. Il ne fait aucun doute que tous deux possèdent un immense potentiel. Leurs statistiques sont déjà dignes des légendes de notre sport. Laissons le temps rendre son verdict ».
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 10:24