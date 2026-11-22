Retraité des courts depuis novembre 2024 et le Final 8 de la Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal n’en reste pas moins proche de l’uni­vers de la petite balle jaune et continue d’en suivre son actua­lité. Dans un entre­tien accordé à Sport, il a abordé de nombreux sujets, notam­ment sa pater­nité, sa vie en dehors des courts et la sépa­ra­tion de Carlos Alcaraz avec Juan Carlos Ferrero.

Interrogé sur la pers­pec­tive de voir Jannik Sinner et Carlitos dominer le circuit comme le Big Three, l’an­cien numéro un mondial a concédé que le duo était bien au‐dessus de la concur­rence. Seulement, le taureau de Manacor relève égale­ment qu’ils devront être épar­gnés par les bles­sures pour atteindre de tels accom­plis­se­ments. Lors de ce cru 2026, les deux rivaux ont été trop souvent en proie aux pépins physiques pour asseoir une hégé­monie sur le tour.

« L’avenir nous le dira. Évidemment, quand on joue et qu’on est aussi bon qu’eux, c’est tout à fait possible, sans aucun doute. Il faut que leur condi­tion physique, leur ambi­tion et leurs adver­saires leur permettent d’y parvenir. Il faut donc qu’un ensemble de circons­tances se réunisse pour que cela se produise. Il est vrai que Zverev a réalisé une excel­lente saison cette année, mais il n’en reste pas moins que Carlos et Jannik ont tous deux été blessés pendant une partie de la saison. Seul le temps le dira, vrai­ment. Il ne fait aucun doute que tous deux possèdent un immense poten­tiel. Leurs statis­tiques sont déjà dignes des légendes de notre sport. Laissons le temps rendre son verdict ».