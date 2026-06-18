À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consacrée à sa carrière (disponible depuis le 29 mai sur la plateforme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.
L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notamment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa mentalité en tant que joueur.
« J’ai été un gagnant, bien sûr, car on ne parvient pas à ce que j’ai accompli sans l’être. Mais au‐delà de savoir gagner, ce que je savais vraiment faire, c’était me battre. Je trouvais toujours le moyen de m’adapter et de rester compétitif, même avec des problèmes physiques. C’est pourquoi je dis que j’étais davantage un compétiteur qu’un gagnant. Perdre me faisait mal, mais si j’avais bien joué, je l’acceptais. Ce que je supportais le moins, c’était de ne pas me sentir compétitif ».
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 12:24