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Rafael Nadal : « Il y a une chose que je ne suppor­tais pas lorsque j’étais joueur »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière (dispo­nible depuis le 29 mai sur la plate­forme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notam­ment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa menta­lité en tant que joueur. 

« J’ai été un gagnant, bien sûr, car on ne parvient pas à ce que j’ai accompli sans l’être. Mais au‐delà de savoir gagner, ce que je savais vrai­ment faire, c’était me battre. Je trou­vais toujours le moyen de m’adapter et de rester compé­titif, même avec des problèmes physiques. C’est pour­quoi je dis que j’étais davan­tage un compé­ti­teur qu’un gagnant. Perdre me faisait mal, mais si j’avais bien joué, je l’acceptais. Ce que je suppor­tais le moins, c’était de ne pas me sentir compétitif ».

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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