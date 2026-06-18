À l’occasion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière (dispo­nible depuis le 29 mai sur la plate­forme), Rafael Nadal a enchaîné les prises de parole ces dernières semaines.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, retraité des courts depuis novembre 2024, est notam­ment revenu, dans des propos relayés par Punto de Break, sur sa menta­lité en tant que joueur.

« J’ai été un gagnant, bien sûr, car on ne parvient pas à ce que j’ai accompli sans l’être. Mais au‐delà de savoir gagner, ce que je savais vrai­ment faire, c’était me battre. Je trou­vais toujours le moyen de m’adapter et de rester compé­titif, même avec des problèmes physiques. C’est pour­quoi je dis que j’étais davan­tage un compé­ti­teur qu’un gagnant. Perdre me faisait mal, mais si j’avais bien joué, je l’acceptais. Ce que je suppor­tais le moins, c’était de ne pas me sentir compétitif ».