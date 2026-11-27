Récemment interrogé par Brut à l’occasion de la sortie d’un livre retraçant toute sa carrière en photographies, Rafael Nadal est revenu sur certains moments dont sa fameuse rivalité avec Roger Federer lors de son éclosion sur le circuit.
Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à insister sur l’émulation de celle‐ci.
« Je ne sais pas si nous avions besoin l’un de l’autre, mais nous nous sommes aidés mutuellement, cela ne fait aucun doute. C’est évident que quand on a quelqu’un de très fort en face de soi, on se réveille chaque jour en sachant qu’on n’a pas de temps à perdre et qu’on n’a pas le temps de se relâcher, car si on ne le fait pas, l’autre le fera. Je dirais que, normalement, on fait les choses pour soi‐même mais quand on a quelqu’un en face de soi qui est très, très bon, c’est plus facile de voir ce qu’il faut faire pour s’améliorer. »
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 13:13