Récemment inter­rogé par Brut à l’oc­ca­sion de la sortie d’un livre retra­çant toute sa carrière en photo­gra­phies, Rafael Nadal est revenu sur certains moments dont sa fameuse riva­lité avec Roger Federer lors de son éclo­sion sur le circuit.

Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à insister sur l’ému­la­tion de celle‐ci.

« Je ne sais pas si nous avions besoin l’un de l’autre, mais nous nous sommes aidés mutuel­le­ment, cela ne fait aucun doute. C’est évident que quand on a quel­qu’un de très fort en face de soi, on se réveille chaque jour en sachant qu’on n’a pas de temps à perdre et qu’on n’a pas le temps de se relâ­cher, car si on ne le fait pas, l’autre le fera. Je dirais que, norma­le­ment, on fait les choses pour soi‐même mais quand on a quel­qu’un en face de soi qui est très, très bon, c’est plus facile de voir ce qu’il faut faire pour s’améliorer. »