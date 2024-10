Rafael Nadal s’est longue­ment exprimé chez nos confrères espa­gnols de AS alors que la fin de sa carrière se rapproche à grands pas.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé s’il avait des regrets sur sa carrière et notam­ment concer­nant la gestion de ses nombreuses bles­sures, l’homme aux 14 Roland‐Garros a fait preuve de franchise.

« Oui, bien sûr. J’ai des regrets. Bien sûr que je chan­ge­rais des choses, évidem­ment. Ceux qui disent non, qu’ils ne chan­ge­raient rien, sont profon­dé­ment arro­gants. Bien sûr, j’ai fait beau­coup d’er­reurs dans ma carrière et dans ma vie. Il faut l’ac­cepter et aller de l’avant. Le lundi, nous savons toujours ce que nous aurions fait le vendredi. Mais j’ai toujours essayé de faire les choses comme je le sentais et avec de bonnes inten­tions. Ai‐je fait des erreurs, ai‐je pris des déci­sions qui ont entraîné plus de problèmes par la suite ? Oui, mais j’ai aussi souvent eu raison et j’ai fini par gagner des tour­nois très impor­tants. Alors, où est l’équi­libre ? Si nous l’avions su le lundi, si nous avions toujours choisi l’op­tion conser­va­trice, peut‐être qu’au lieu d’avoir ce que j’ai, j’au­rais 12 Grands Chelems. Il est toujours diffi­cile de trouver l’équi­libre parfait, mais bien sûr, si je devais revenir en arrière main­te­nant, je vous dirais exac­te­ment les points où je ne répé­te­rais pas ce que j’ai fait. »