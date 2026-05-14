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Rafael Nadal : « J’ai parlé à Carlos Alcaraz après sa bles­sure au poignet, mais notre conver­sa­tion restera privée »

Par
Thomas S
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Alors qu’il inau­gu­rait ce jeudi le musée de son académie située à Manacor, sur l’île de Majorque, Rafael Nadal s’est entre­tenu avec la presse espa­gnole sur plusieurs sujets dont la bles­sure assez sérieuse de Carlos Alcaraz, contraint au forfait à Roland‐Garros.

Et en bon connais­seur des pépins physiques, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est voulu rassu­rant, esti­mant que son jeune compa­triote avait pris la bonne déci­sion en déci­dant de ne pas forcer sur son poignet. Une zone parti­cu­liè­re­ment sensible pour un joueur de tennis et que connaît bien Rafa. 

« Il n’est plus un novice sur le circuit, il sait comment ça se passe ; c’est évidem­ment très embê­tant, car cela lui est arrivé à cette période de l’année. Je pense que c’est dur, mais heureu­se­ment, ce n’est pas une bles­sure chro­nique et il a pris les bonnes déci­sions en tenant compte du fait qu’il est très jeune, qu’il a toute une carrière devant lui et qu’il suit le trai­te­ment qu’il doit suivre. C’est quelque chose que je connais bien car je me suis blessé à deux reprises sur la zone dont il souffre. Je lui ai parlé quand c’est arrivé, mais notre conver­sa­tion restera privée. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 18:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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