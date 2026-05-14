Alors qu’il inaugurait ce jeudi le musée de son académie située à Manacor, sur l’île de Majorque, Rafael Nadal s’est entretenu avec la presse espagnole sur plusieurs sujets dont la blessure assez sérieuse de Carlos Alcaraz, contraint au forfait à Roland‐Garros.
Et en bon connaisseur des pépins physiques, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est voulu rassurant, estimant que son jeune compatriote avait pris la bonne décision en décidant de ne pas forcer sur son poignet. Une zone particulièrement sensible pour un joueur de tennis et que connaît bien Rafa.
🗣️ « Lo que hablamos se queda entre nosotros… »— RNE Deportes (@RNEdeportes) May 14, 2026
🎾 @RafaelNadal nos habla sobre la lesión en la muñeca de @carlosalcaraz y su futuro pic.twitter.com/sYT9v5OrIk
« Il n’est plus un novice sur le circuit, il sait comment ça se passe ; c’est évidemment très embêtant, car cela lui est arrivé à cette période de l’année. Je pense que c’est dur, mais heureusement, ce n’est pas une blessure chronique et il a pris les bonnes décisions en tenant compte du fait qu’il est très jeune, qu’il a toute une carrière devant lui et qu’il suit le traitement qu’il doit suivre. C’est quelque chose que je connais bien car je me suis blessé à deux reprises sur la zone dont il souffre. Je lui ai parlé quand c’est arrivé, mais notre conversation restera privée. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 18:43