Alors qu’il inau­gu­rait ce jeudi le musée de son académie située à Manacor, sur l’île de Majorque, Rafael Nadal s’est entre­tenu avec la presse espa­gnole sur plusieurs sujets dont la bles­sure assez sérieuse de Carlos Alcaraz, contraint au forfait à Roland‐Garros.

Et en bon connais­seur des pépins physiques, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est voulu rassu­rant, esti­mant que son jeune compa­triote avait pris la bonne déci­sion en déci­dant de ne pas forcer sur son poignet. Une zone parti­cu­liè­re­ment sensible pour un joueur de tennis et que connaît bien Rafa.

🗣️ « Lo que hablamos se queda entre noso­tros… »



🎾 @RafaelNadal nos habla sobre la lesión en la muñeca de @carlosalcaraz y su futuro pic.twitter.com/sYT9v5OrIk — RNE Deportes (@RNEdeportes) May 14, 2026

« Il n’est plus un novice sur le circuit, il sait comment ça se passe ; c’est évidem­ment très embê­tant, car cela lui est arrivé à cette période de l’année. Je pense que c’est dur, mais heureu­se­ment, ce n’est pas une bles­sure chro­nique et il a pris les bonnes déci­sions en tenant compte du fait qu’il est très jeune, qu’il a toute une carrière devant lui et qu’il suit le trai­te­ment qu’il doit suivre. C’est quelque chose que je connais bien car je me suis blessé à deux reprises sur la zone dont il souffre. Je lui ai parlé quand c’est arrivé, mais notre conver­sa­tion restera privée. »