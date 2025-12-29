Lors d’une interview accordée à AS, un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a assuré qu’il n’avait aucun secret lorsqu’il était joueur.
Question : « Cette question ne pouvait pas être posée lorsque vous jouiez pour des raisons tactiques, mais… aviez‐vous un secret, un coup qui vous réussissait et que vous ne pouviez pas révéler à l’époque ? »
Nadal : « J’aurais aimé être assez bon pour cacher des choses… Nous nous sommes observés pendant tellement d’années que je ne cachais pas grand‐chose. Je donnais tout ce que j’avais, sans secrets : j’essayais de trouver des solutions à chaque instant. Si quelque chose fonctionnait, j’essayais de le répéter ; si cela ne fonctionnait pas, j’essayais de changer. Je n’ai rien à cacher que je n’ai jamais dit. J’aimerais vous dire quelque chose, mais ce serait un mensonge. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 12:22