Lors d’une inter­view accordée à AS, un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a assuré qu’il n’avait aucun secret lors­qu’il était joueur.

Question : « Cette ques­tion ne pouvait pas être posée lorsque vous jouiez pour des raisons tactiques, mais… aviez‐vous un secret, un coup qui vous réus­sis­sait et que vous ne pouviez pas révéler à l’époque ? »

Nadal : « J’aurais aimé être assez bon pour cacher des choses… Nous nous sommes observés pendant telle­ment d’an­nées que je ne cachais pas grand‐chose. Je donnais tout ce que j’avais, sans secrets : j’es­sayais de trouver des solu­tions à chaque instant. Si quelque chose fonc­tion­nait, j’es­sayais de le répéter ; si cela ne fonc­tion­nait pas, j’es­sayais de changer. Je n’ai rien à cacher que je n’ai jamais dit. J’aimerais vous dire quelque chose, mais ce serait un mensonge. »