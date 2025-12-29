Rafael Nadal a bel et bien tourné la page.

Plus d’un an après avoir annoncé sa retraite profes­sion­nelle, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été « cuisiné » lors d’une récente inter­view chez nos confrères de AS sur sa moti­va­tion après ses derniers entraî­ne­ments au sein de son académie. Extraits.

Question. Ces derniers jours, pendant que vous vous entraî­niez, vous est‐il venu à l’es­prit que « si j’étais en forme… avec ce que j’ai encore… » ?

Rafael Nadal : « Non, parce que je n’étais plus en forme. Heureusement, cette période est défi­ni­ti­ve­ment révolue. Je n’ai jamais été du genre à me dire « si je pouvais… ». Je disais à Marc López que lors­qu’il était à la retraite et que nous nous entraî­nions, il pensait que s’il reve­nait, il pour­rait peut‐être faire quelque chose… Et je lui répon­dais : « Cette période est terminée, mon pote ». Maintenant, mon physique me permet de faire ce que je peux, et je pense que mon mental aussi. Il arrive un moment, quand on a arrêté la routine, où on ne peut plus se remettre dans le bain. C’est très compliqué. Je me suis entraîné deux ou trois fois avec des filles de l’Académie, avec Alina (Korneeva) et Alex (Eala), juste pour le plaisir, sincè­re­ment. Sans autre moti­va­tion que de passer un bon moment à taper dans la balle, les soutenir et leur faire plaisir. C’est comme ça que ça s’est passé et c’est comme ça que je le prends : sans intérêt ni attente particulière. »