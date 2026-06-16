Pour ceux qui n’ont pas encore vu la nouvelle série‐documentaire sur la carrière de Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix, nous vous la conseillons vive­ment tant elle regorge de moments forts et de témoi­gnages précieux, dont celui du prin­cipal intéressé.

Revenant sur les méthodes d’en­traî­ne­ment parfois radi­cales de son oncle et mentor, Toni, l’homme aux 14 Roland‐Garros a toujours refusé de se plaindre, notam­ment auprès de son père, de peur de décevoir.

« Je me souviens d’une fois à l’en­traî­ne­ment où je n’en peux vrai­ment plus, je lui dis : ‘Toni, désolé mais je n’en peux plus’. Et je quitte le court. Brisé menta­le­ment et en pleurs. Mais je ne suis jamais rentré à la maison en pleu­rant. Mon père me deman­dait si ça c’était bien passé, je disais : ‘Bien, normal’, ou ‘mal’. Mais c’est tout. Je n’ai jamais voulu que mon père demande à Toni d’être plus indul­gent avec moi. J’aurais eu l’im­pres­sion de déce­voir Toni. De ne pas être assez fort pour supporter ça. J’ai toujours su qu’il voulait le meilleur pour moi. Il voulait que je réus­sisse. Et il pensait que la bonne voie était celle‐là. Me pousser jusqu’au bout. »