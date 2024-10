Rafael Nadal se prépare en ce moment avant de disputer son dernier rendez‐vous en tant que tennisman profes­sionnel à Malaga dans quelques semaines, à l’oc­ca­sion de la phase finale de la Coupe Davis.

L’Espagnol espère évidem­ment terminer sur une bonne note, lui qui n’a pas gagné de trophée depuis Roland Garros 2022, mais comme il l’a expliqué dans une inter­view pour AS, il n’es­pé­rait pas finir sa carrière au sommet du clas­se­ment ATP.

« Je n’at­ten­dais pas grand‐chose de la fin de ma carrière depuis long­temps, car on se rend compte à quel point tout est diffi­cile et je ne crois pas aux fins de film. Presque personne n’a de fin de film, car c’est très diffi­cile dans le sport d’en avoir, à moins que ce soit quel­qu’un qui arrive vrai­ment au point où il est en bonne santé et peut gagner, mais qui n’ap­précie plus vrai­ment ce qu’il fait. Alors, oui, vous pouvez prendre votre retraite sans être au sommet de votre art, même après avoir tout gagné. »