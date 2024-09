Invité ce lundi soir de l’émis­sion espa­gnole, El Hormiguero, Rafael Nadal, après être revenu sur l’af­faire de dopage de Jannik Sinner, a forcé­ment évoqué le sujet épineux de sa retraite.

Et mani­fes­te­ment, le cham­pion espa­gnol veut se donner du temps avant de prendre sa décision.

« Je comprends les ques­tions sur la retraite, parce que cela fait long­temps et parce que j’ai eu beau­coup de problèmes physiques, surtout ces deux dernières années. C’est une ques­tion normale. Mais en fin de compte, il y a un moment où je ne peux pas vivre tous les jours en pensant à la retraite. Laissez‐moi du temps. Je pren­drai ma déci­sion quand j’aurai les idées claires. Les objec­tifs que je m’étais fixés pour 2024 sont terminés et je prends mon temps. Je m’en­traîne tous les jours et je profite d’autres choses dans la vie. »